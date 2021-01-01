Статические дождеватели с соплом RAIN HUNTER

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Замер участка и составление плана
Сбор информации - это первый шаг для большинства проектов и один из самых важных шагов при проектировании систем дождевания и капельного орошения
Подключение дождевателей
Дождеватели – это один из ключевых элементов автоматических систем полива. Именно через дождеватели осуществляется подача воды растениям, поэтому от того, как они установлены и насколько соответствуют требованиям участка, будет зависеть эффективность целой системы автополива.
Замер давления воды в системе водопровода
Объем поступающей воды и приходящее давление в системе водопровода существенно влияют на выбор оборудования для установки автополива.
Статические дождеватели с соплом в комплекте
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Спринклер PS-U-4в комплекте с соплом 17A. PS Ultra 04 17A - ...
Hunter ECO-04 3000-210 - компактный дождеватель (спринклер) с соп...
Уценка -10%
Спринклер PS-U-2 Ultra в комплекте с соплом 10A. PS Ultra 02...
Hunter ECO-04 3090 - компактный дождеватель (спринклер) с соплом ...
Спринклер PS-U-4 Ultra в комплекте с соплом 12A. PS Ultra 04...
Hunter ECO-04 2090 - компактный дождеватель (спринклер) с соплом ...
Уценка -10%
Спринклер PS-U-2 Ultra в комплекте с соплом 12A. PS Ultra 02...
Спринклер PS-U-4 Ultra в комплекте с соплом 10A. PS Ultra 04...
Уценка -10%
Спринклер PS-U-2 Ultra в комплекте с соплом 17A. PS Ultra 02...
Спринклер PS-U-4 5SS в комплекте с соплом SS-530. PS Ultr...
Спринклер PS-U-4Ultra в комплекте с соплом 15A. PS Ultra 04 ...
Уценка -10%
Спринклер PS-U-2 Ultra в комплекте с соплом 15A. PS Ultra 02...
Hunter ECO-04 1090 - компактный дождеватель (спринклер) с соплом ...
Hunter ECO-04 2000-210 - компактный дождеватель (спринклер) с соп...
Ороситель Hunter Pros 041000 210 - компактный дождеватель (спринк...
Hunter ECO-04 1000-210 - компактный дождеватель (спринклер) с соп...
Ороситель Hunter Pros 04 MP RCS 515 - компактный дождеватель (спр...
Спринклер PROS 04 PRS 40 CV в комплекте с соплом MP 3000 90. ...
Спринклер PROS 04 в комплекте с соплом 10A. Pros 04 10A - на...
Hunter ECO-04 1000 360 - компактный дождеватель (спринклер) с соп...
Ороситель Hunter Pros 04 2000 360 - компактный дождеватель (сприн...
Спринклер PROS 04 PRS 40 CV в комплекте с соплом MP 2000 210. ...
Спринклер PROS 04 PRS 40 CV в комплекте с соплом MP 3000 210. ...
Спринклер PROS 04 в комплекте с соплом 6A. Pros 04 6A - наде...
Hunter ECO-04 2000 360 - компактный дождеватель (спринклер) с соп...
Спринклер PROS 04 PRS 30 в комплекте с соплом 12A. Pros-04-P...
Ороситель Hunter Pros 041000 90 - компактный дождеватель (спринкл...
Ороситель Hunter Pros 04 3000 90 - компактный дождеватель (спринк...
Ороситель Hunter Pros 04 3000 210 - компактный дождеватель (сприн...
Спринклер PROS 04 PRS 40 CV в комплекте с соплом MP 2000 90. ...