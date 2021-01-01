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Замер участка и составление плана
Замер участка и составление плана
Сбор информации - это первый шаг для большинства проектов и один из самых важных шагов при проектировании систем дождевания и капельного орошения
Подключение дождевателей
Подключение дождевателей
Дождеватели – это один из ключевых элементов автоматических систем полива. Именно через дождеватели осуществляется подача воды растениям, поэтому от того, как они установлены и насколько соответствуют требованиям участка, будет зависеть эффективность целой системы автополива.
Замер давления воды в системе водопровода
Замер давления воды в системе водопровода
Объем поступающей воды и приходящее давление в системе водопровода существенно влияют на выбор оборудования для установки автополива.
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