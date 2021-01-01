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Статические дождеватели без сопла
Чтобы растительность на участке всегда чувствовала себя прекрасно, важно организовать достаточный, но осторожный полив. С этим справятся статические дождеватели, которые также называются спринклерами.
Преимущества дождевателей Hunter и Rain Bird
Во-первых, компании предлагают множество вариантов. Среди них найдутся подходящие для садовода-любителя и для агропромышленного предприятия. Статические дождеватели без сопла возможно приобрести по небольшой цене, так что это не станет проблемой даже для скромного бюджета.
Во-вторых, на продукцию предоставляется хорошая гарантия. Поэтому закупка нескольких десятков таких устройств не будет рискованной. Каждое изделие проверяется профи, а о качестве свидетельствуют отзывы покупателей.
Как выбрать оптимальный вариант
Все дождеватели Hunter и Rain Bird отличаются качеством. Ассортимент широк, и о каждом устройстве предоставлена вся необходимая информация. Не стоит торопиться с выбором. Для того чтобы дождеватель работал безупречно, он должен в идеале подходить для конкретных условий.
Стоит учесть следующие характеристики:
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высоту выдвижной штанги;
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диаметр резьбы подключения;
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гарантийный период;
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диапазон давления, допустимого при эксплуатации;
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тип дождевателя.
Важно эксплуатировать устройства в соответствии с рекомендациями производителя, и в таком случае они проработают в течение всего гарантийного срока или дольше.
Стоит учесть, что дешевые дождеватели – не значит плохие, однако они не подойдут для некоторых целей. Чтобы выяснить, какой вариант лучше всего в конкретной ситуации, возможно проконсультироваться с профессионалом из компании. Важно рассказать о климатических условиях, в которых планируется эксплуатировать устройство. Также важно, что будет поливаться и на каких площадях.