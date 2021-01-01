Статические дождеватели без сопла

Чтобы растительность на участке всегда чувствовала себя прекрасно, важно организовать достаточный, но осторожный полив. С этим справятся статические дождеватели, которые также называются спринклерами.

Преимущества дождевателей Hunter и Rain Bird

Во-первых, компании предлагают множество вариантов. Среди них найдутся подходящие для садовода-любителя и для агропромышленного предприятия. Статические дождеватели без сопла возможно приобрести по небольшой цене, так что это не станет проблемой даже для скромного бюджета.

Во-вторых, на продукцию предоставляется хорошая гарантия. Поэтому закупка нескольких десятков таких устройств не будет рискованной. Каждое изделие проверяется профи, а о качестве свидетельствуют отзывы покупателей.

Как выбрать оптимальный вариант

Все дождеватели Hunter и Rain Bird отличаются качеством. Ассортимент широк, и о каждом устройстве предоставлена вся необходимая информация. Не стоит торопиться с выбором. Для того чтобы дождеватель работал безупречно, он должен в идеале подходить для конкретных условий.

Стоит учесть следующие характеристики:

высоту выдвижной штанги;

диаметр резьбы подключения;

гарантийный период;

диапазон давления, допустимого при эксплуатации;

тип дождевателя.

Важно эксплуатировать устройства в соответствии с рекомендациями производителя, и в таком случае они проработают в течение всего гарантийного срока или дольше.

Стоит учесть, что дешевые дождеватели – не значит плохие, однако они не подойдут для некоторых целей. Чтобы выяснить, какой вариант лучше всего в конкретной ситуации, возможно проконсультироваться с профессионалом из компании. Важно рассказать о климатических условиях, в которых планируется эксплуатировать устройство. Также важно, что будет поливаться и на каких площадях.